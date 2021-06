Droga: oltre 1 chilo di hashish in garage, arrestato 50enne

(ANSA) - BARI, 07 GIU - Nascondeva nel garage di casa involucri di hashish del peso di oltre 1 chilo e 300 grammi. Un pregiudicato 50enne di Bari è stato arrestato in flagranza di reato dopo essere stato fermato per un controllo in strada. I poliziotti della Squadra mobile hanno deciso di procedere ad una perquisizione domiciliare perché l'uomo, alla vista degli agenti, si era disfatto di un pacchetto di sigarette apparentemente vuoto, gettandolo a terra, che poi è risultato contenere due involucri con hashish. La stessa droga è stata poi trovata in un altro pacchetto di sigarette custodito nella tasca dei pantaloni del pregiudicato. Quindi è stata perquisita l'abitazione e il garage di pertinenza, nel quartiere Libertà, dove sono stati sequestrati altri involucri di hashish, materiale per il confezionamento e denaro contante, ritenuto provento dell'attività di spaccio.

Il 50enne si trova ora nel carcere di Trani con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (ANSA).