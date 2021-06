Covid: in Puglia 56 nuovi positivi e 4 morti

(ANSA) - BARI, 07 GIU - In Puglia, sono stati registrati 3.454 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati rilevati 56 casi positivi, con una incidenza dell'1,6%. Dei nuovi casi 4 sono in provincia di Bari, 15 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia BAT, 15 in provincia di Foggia, 16 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione.

Ci sono anche stati quattro decessi: 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.533.789 test e 226.354 sono i pazienti guariti, mentre 18.539 sono i casi attualmente positivi e i ricoverati sono 431 (13 in meno di ieri). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.438 . (ANSA).