Musica: Ludovico Einaudi al festival dell'Alta Murgia il 9/8

(ANSA) - BARI, 04 GIU - Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia si prepara ad accogliere Ludovico Einaudi in un tour estivo che tocca Gravina in Puglia il prossimo 9 agosto. Sarà Jazzo Pantano l'esclusiva location scelta dal maestro, pronto a incantare i suoi fan sotto il cielo stellato. Dopo i lunghi lockdown il compositore riparte dalla natura, la parola chiave per godere appieno dei ritmi del pianoforte e per un nuovo equilibrio che vede la luce in fondo al tunnel, come il nome del festival itinerante - Luce Music Festival - che alla sua terza edizione ospita Einaudi tra i protagonisti. (ANSA).