Turismo e innovazione a centro 'Forum in Masseria' di Vespa

Esplorare le nuove frontiere dell'innovazione tecnologica e del turismo come leve per il rilancio dell'Italia nella fase post pandemica, è l'obiettivo di 'Innovazione e Turismo', evento inaugurale di 'Forum in Masseria', rassegna organizzata dal giornalista Bruno Vespa e patrocinata dalla Regione Puglia, che si terrà lunedì 7 giugno nella Masseria Li Reni a Manduria (Taranto), dalle 10 alle 18.

'Innovazione e Turismo', strutturato in quattro panel, prevede un dialogo tra figure istituzionali e rappresentanti del mondo delle imprese: i due panel della mattina saranno dedicati alla Innovazione, mentre i due del pomeriggio al Turismo.

L'evento sarà moderato da Vespa.

Al primo panel, previsto alle ore 10, interverranno Mariangela Marseglia, country manager Italia-Spagna di Amazon; Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Mediocredito Centrale; Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo; e Walter Ruffinoni, amministratore delegato di NTT DATA Italia e EMEA.

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia; Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr; e Massimiliano Di Silvestre, presidente e Ceo di BMW Italia; interverranno alle ore 12 concentrando il dibattito sulle nuove forme di energia per la mobilità del futuro.

Il terzo panel, dedicato all'adattamento del settore turistico a nuove tendenze tra cui quella della sostenibilità, prenderà il via alle ore 14.30: interverranno Massimo Garavaglia, ministro del Turismo; Giorgia Abeltino, director public policy south Europe e External relations Google; Rocco Forte, presidente di Rocco Forte Hotels; Marina Lalli, presidente di Federturismo; Alberto Yates, country manager Italy di Booking.com.

Il quarto e ultimo panel, focalizzato sulle strutture della mobilità come primo anello di congiunzione tra domanda turistica e risorse del territorio, inizierà alle 16.30 e vedrà tra i relatori Mara Carfagna, ministro per il Sud e la coesione territoriale; Carlo Bonomi, presidente di Confindustria; Fabio Lazzerini, amministratore delegato e direttore generale Italia Trasporto Aereo spa; e Pier Francesco Rimbotti, ceo di Infrastrutture spa.

Per seguire l'evento in streaming è possibile collegarsi a: https://www.masserialireni.com/it/masseria-con-suites-di-lusso-m anduria/eventi/forum-in-masseria-2021-innovazione-e-turismo.

