Trovata terza microspia nella stanza di un sindaco salentino

(ANSA) - BARI, 03 GIU - Una microcamera nascosta in un orologio a pendolo è stata trovata nella stanza del sindaco di Maglie, Ernesto Toma, dove si riunisce anche la giunta comunale.

Il ritrovamento è avvenuto questa mattina durante delle operazioni di bonifica disposte dallo stesso primo cittadino dopo che nella serata di ieri erano state trovate alcune porte aperte. Da quanto è dato di sapere l'apparecchiatura non sarebbe tra quelle tecnologicamente più avanzate: era collegata a due Sim ed era in grado di registrare audio e video. Era stata posizionata all'interno di un orologio a pendolo in un foro praticato all'altezza delle ore 12. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno sequestrato il congegno. Un episodio analogo si era registrato due mesi fa, sempre nel Palazzo di città di piazza Aldo Moro, con il ritrovamento di due cimici sempre nella stanza del primo cittadino. (ANSA).