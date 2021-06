In auto con finto lampeggiante Polizia,posta video su social

(ANSA) - BARI, 03 GIU - Ha pubblicato sui social un video mentre va in giro con la propria auto con un lampeggiante blu sul tetto, identico a quello in uso alle forze di polizia. Un 21enne di Modugno, nel Barese, è stato identificato e denunciato dai carabinieri per illecita detenzione di segni distintivi contraffatti.

Il 21enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato per un controllo mentre era in macchina con alcuni amici. I militari hanno trovato il lampeggiante nascosto sotto il sedile anteriore lato passeggero. L'oggetto è stato sequestrato e il giovane denunciato. Lui e i suoi amici, in strada oltre le 23 e senza giustificato motivo, sono stati multati dai carabinieri per aver violato il coprifuoco. (ANSA).