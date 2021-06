Covid: aperto hub vaccinale in Arsenale militare a Taranto

(ANSA) - TARANTO, 03 GIU - E' operativo da oggi il nuovo hub vaccinale allestito nei locali dell'Arsenale della Marina militare a Taranto. Il sindaco Rinaldo Melucci ha visitato in mattinata la struttura, accolto dall'ammiraglio Salvatore Vitiello, comandante del Comando Marittimo Sud, dal direttore di Marinarsen Taranto, il contrammiraglio Luigi Schinelli, dal direttore generale dell'Asl Stefano Rossi e dal direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Taranto Michele Conversano. "Grazie alla sinergia messa in campo da Marina, Asl e Comune, attraverso la direzione Patrimonio, e con il supporto di Regione Puglia e Protezione Civile, Taranto - spiega il primo cittadino - può contare su un'altra struttura che amplierà la rete degli hub e consentirà di accelerare ulteriormente con la somministrazione".

Secondo il primo cittadino, il nuovo centro vaccinale "servirà a velocizzare ulteriormente le vaccinazioni. "Abbiamo dato il nostro contributo affinché tutto fosse pronto, grazie alla nostra direzione Patrimonio, consolidando un legame che segnerà ancora per molto la storia di questa città. La Marina è alleata della città - le parole del primo cittadino -, senza il suo contributo molte delle grandi cose che realizziamo a Taranto non sarebbero possibili". (ANSA).