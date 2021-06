Italia-Russia: Emiliano vede governatore Tomsk, collaboriamo

(ANSA) - BARI, 02 GIU - Il governatore pugliese Michele Emiliano ha incontrato, nel corso della sua partecipazione al forum Spief a San Pietroburgo, il governatore della Regione di Tomsk, Sergei Zhvachkin. "C'è un grande desiderio di connettere le nostre aziende - ha detto Zhvachkin - con un interesse particolare al settore della moda, del cinema, dell'innovazione.

Tomsk è una capitale universitaria che ospita studenti di 90 nazioni compresa l'Italia. Con la vostra esperienza e collaborazione possiamo migliorare e crescere. Per la Puglia, Tomsk può essere una regione di collegamento con tutta l'Asia".

"Oggi qui c'è soprattutto il cuore e la felicità di incontrarsi - ha sottolineato Emiliano - sono convinto che l'economia venga dopo l'amicizia. E noi siamo molto determinati nel rafforzare l'amicizia con la Federazione Russa. Nonostante tante difficoltà, negli ultimi 15 anni abbiamo vissuto momenti storici insieme: il vertice italo-russo che si è tenuto in Puglia alla presenza dei presidenti Prodi e Putin nel 2007, la restituzione delle chiavi della Chiesa russa di Bari al Patriarcato di Mosca nel 2009 con i presidenti Napolitano e Medvedev, il viaggio della reliquia di San Nicola a Mosca e San Pietroburgo che ha coinvolto milioni di fedeli". "Per noi - ha proseguito - questa amicizia affonda le radici in un antichissimo canto russo che prega per la felicità della nostra terra. E quindi ogni collaborazione economica è un momento di grande felicità e gratitudine. Noi siamo pronti a fare accordi in tutti i campi che il governatore ha citato".

Il presidente Emiliano ha donato un sigillo di San Nicola e ha ricevuto dal governatore di Tomsk una scultura in legno. La Federazione Russa è inserita nell'elenco dei mercati target della Regione Puglia. Nel 2019, prima della pandemia, gli arrivi dei turisti russi in regione sono incrementati del 44,9% rispetto all'anno precedente, superando la soglia delle 100mila presenze e, addirittura, raddoppiando i valori del 2017 (57.000 unità). (ANSA).