Domato principio incendio in riserva naturale Torre Guaceto

(ANSA) - BARI, 02 GIU - Un principio di incendio nella riserva naturale 'Torre Guaceto', nel Brindisino, è stato domato stasera dal personale del consorzio che gestisce l'area.

Le fiamme sono divampate nella zona vicina alla strada statale 379, colpita già più volte in passato dagli incendi.

L'intervento degli operatori - spiega il consorzio in una nota - ha impedito che il rogo raggiungesse la chioma degli alberi già aggrediti dalle lingue di fuoco. "Se l'incendio le avesse intaccate - evidenzia - oggi si sarebbe compiuto un disastro, le fiamme avrebbero potuto avvolgere l'intera area nel giro di poco". Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.

L'auspicio del consorzio è che gli "organi competenti intensifichino la propria azione di controllo sulla riserva, non solo per scongiurare tentativi di incendio, ma anche per assicurarsi che la riserva sia sempre accessibile alle forze di sicurezza", spesso impedita dalla "calca di auto parcheggiate".

(ANSA).