Record tamponi e vaccini, infermiere è Cavaliere Repubblica

(ANSA) - BARI, 01 GIU - Ha effettuato oltre 10mila tamponi durante la pandemia e ha vaccinato oltre ottomila persone da dicembre a oggi: per il "suo straordinario impegno in favore della comunità durante l'emergenza sanitaria", Fabio Specchia, infermiere responsabile del team Covid del dipartimento di prevenzione della Asl di Bari, è stato insignito oggi del titolo di Cavaliere della Repubblica italiana. A consegnare l'onorificenza sono stati il prefetto di Bari, Antonia Bellomo, la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, e l'onorevole di Fratelli d'Italia Marcello Gemmato.

"Dedico questo premio a tutti coloro che hanno contribuito con me a raggiungere questo risultato - ha commentato Specchia - siamo e continueremo ad essere a servizio della nostra comunità". Specchia è attualmente il referente hub vaccinale di Valenzano, in provincia di Bari. Alla cerimonia hanno partecipato il direttore sanitario dell'Asl, Silvana Fornelli, e Domenico Lagravinese direttore del dipartimento di Prevenzione.

Il team Covid del dipartimento è formato dagli infermieri Isabella Pisicchio, Alessio Francesco Gulemi, Regina Valeria Sellaro, Tracy Loperfido. (ANSA).