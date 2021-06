Giornalisti: flash mob a Bari, in Puglia il 20% è precario

(ANSA) - BARI, 01 GIU - In Puglia il 20% dei 4.500 giornalisti iscritti all'Ordine è precario. Il dato è stato fornito dal presidente regionale Piero Ricci in occasione del flash mob organizzato in piazza della Libertà a Bari dal sindacato dei giornalisti, come avviene in contemporanea nelle principali città italiane, per sollecitare il Governo a prevedere misure efficaci contro la crisi del settore editoria nell'ambito del Pnrr e il precariato. All'iniziativa hanno partecipato anche i segretari generali Cgil, Cisl e Uil Puglia e i consiglieri dell'Ordine regionale dei giornalisti. Al termine del sit-in il presidente Assostampa Puglia, Bepi Martellotta, e il presidente dell'Ordine Ricci, hanno consegnato alla prefetta di Bari Antonella Bellomo un documento contenente i punti della piattaforma con le richieste al Governo, dal rilancio dell'occupazione alla modifica dell'attuale normativa sui prepensionamenti. "Chiediamo - dice Martellotta - che vengano riprese in mano le normative sul diritto cronaca, contro le querele bavaglio e sull'equo compenso".

"Vogliono accontentarci con una formuletta che si chiama 'transizione digitale' - dice Ricci - ma deve esserci anche una transizione retributiva. Non si può scaricare sui rider dell'informazione un lavoro delicatissimo che invece deve essere adeguatamente garantito e retribuito". (ANSA).