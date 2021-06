Droga: spaccio a conduzione familiare nel Barese, 5 arresti

(ANSA) - BARI, 01 GIU - Avevano allestito una centrale della droga a conduzione familiare in un appartamento nel centro di Noicattaro, nel Barese, dove i tossicodipendenti potevano andare ad acquistare le dosi dall'alba all'orario del coprifuoco e anche di notte. I carabinieri hanno arrestato cinque persone, madre e figlia di 55 e 19 anni, entrambe incensurate che vivevano nella casa dove avveniva lo spaccio, il fidanzato 23enne della ragazza e un amico 38enne pluripregiudicati e un'altra donna 33enne con piccoli precedenti.

I militari hanno documentato nei mesi di marzo e aprile 2021 circa 20 cessioni di droga al giorno. I tossicodipendenti ordinavano le dosi su whatsapp o direttamente bussando alla finestra dell'appartamento. I due uomini si trovano ora nel carcere di Bari e le tre donne in quello di Trani, in attesa degli interrogatori di garanzia.

"Storie di profondo disagio e di lunga dipendenza tra gli acquirenti - dicono gli investigatori - a riprova di come le droghe possono profondamente condizionare la vita degli assuntori, anche giovanissimi, insospettabili lavoratori, che alla noia e alle difficoltà di questo periodo pandemico hanno pensato di rispondere rifugiandosi nel vizio della droga".

