A Conversano apre Community Library Fondazione Di Vagno

(ANSA) - BARI, 01 GIU - Una Biblioteca di Comunità con diciassette metri lineari di libreria a tutta altezza per ospitare oltre 15mila volumi, un grande salone con volta alta quasi sei metri, che costituisce la grande aula dei Granai della Comunità, mentre il secondo livello della libreria è servito da una lunga balconata alla quale si accede tramite una piccola scala a rampa diretta. E' la Community Library della Fondazione Di Vagno "I Granai del Sapere", realizzata grazie al bando SMART-IN della Regione Puglia che è stata inaugurata questa, nel Monastero di San Benedetto a Conversano, un immobile storico e di pregio che è stato ristrutturato e restituito alla città.

La sala lettura con tavoli per la consultazione potrà ospitare fino a 25 persone. Anche le antiche cellette delle monache sono state annesse alla biblioteca che è uno spazio multifunzionale e flessibile, con spazi di lettura, luoghi di incontri, seminari e conferenze.

"Il nome della Community Library della Fondazione Di Vagno "I Granai del Sapere" non è stato scelto a caso. Il Sapere è un modo per conservare la nostra memoria - ha affermato il segretario generale della Fondazione Filippo Giannuzzi - e la memoria è necessaria perché è la nostra carta d'identità e perché sarà il nostro green pass per proiettarci verso il futuro".

All'inaugurazione hanno partecipato anche il sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio, il presidente della Fondazione "Giuseppe Di Vagno (1889-1991)" Gianvito Mastroleo, Aldo Patruno direttore del dipartimento turismo della Regione Puglia, e in collegamento l'assessore regionale alla Cultura Massimo Bray.

"Questa Community Library rappresenta un ulteriore tassello che si aggiunge concretamente alla strategia di valorizzazione del patrimonio culturale pubblico fortemente voluta dalla Regione Puglia. - ha commentato Bray - È nostro compito rendere le biblioteche uno dei fulcri strutturali della vita delle nostre comunità, rafforzando i legami sociali che si stringono attraverso il proliferare delle idee". "L'apertura al pubblico della Community Library - ha sostenuto il Presidente della Fondazione Gianvito Mastroleo - è la conclusione di un percorso di riflessione interna alla Fondazione Di Vagno circa il destino della sua peculiare Biblioteca, circa la sinergia finalmente possibile tra Biblioteca e Archivio storico, e circa il rapporto tra la stessa Fondazione e le Istituzioni (Comune di Conversano e Regione Puglia), che hanno consentito di restituire il Monastero di San Benedetto, chiuso fino al 2003, a luogo di Cultura, come nei secolari suoi tempi migliori". (ANSA).