Furti d'auto, riciclaggio e rapine, 15 fermi in Puglia

(ANSA) - BARI, 31 MAG - I carabinieri stanno fermando in queste ore 15 persone in Puglia ,con le accuse di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti d'auto, ricettazione, riciclaggio e rapine a mano armata. Il decreto di fermo è eseguito ad Andria (BAT), Corato (Bari) e Cerignola (Foggia), nell'ambito dell'operazione 'On the road'. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani.

Maggiori dettagli sull'operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa dei carabinieri che si terrà alle ore 10.45 a Trani, alla presenza del procuratore capo. (ANSA).