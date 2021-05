Ex Ilva: 'favoreggiamento', 2 anni a ex Dg Arpa Puglia

(ANSA) - TARANTO, 31 MAG - La Corte d'Assise di Taranto ha condannato a 2 anni l'ex direttore generale dell'Agenzia per l'ambiente (Arpa) della Puglia, Giorgio Assennato, accusato di favoreggiamento nei confronti dell'ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola (condannato a 3 anni e mezzo per concussione) nell'ambito del processo per il presunto disastro ambientale causato dall'ex Ilva. Secondo l'accusa, Assennato avrebbe taciuto delle pressioni subite dall'ex governatore affinché attenuasse le relazioni dell'Arpa a seguito dei controlli ispettivi ambientali nello stabilimento siderurgico.

Il pm aveva chiesto la condanna a un anno. Assennato, che ha sempre negato di aver ricevuto pressioni da Vendola, aveva rinunciato alla prescrizione. (ANSA).