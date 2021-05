Covid: in Puglia lieve incremento casi, 142 su 3.755 test

(ANSA) - BARI, 31 MAG - Oggi in Puglia, su un totale di 3.755 test processati, sono stati registrati 142 casi positivi (ieri erano 90 su 5.395 test). Sono stati inoltre registrati 6 decessi (ieri 4).

I nuovi casi sono stati rilevati 22 in provincia di Bari, 26 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia BAT, 35 in provincia di Foggia, 45 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. I 6 decessi sono distribuiti 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.493.643 test; 218.993 sono i pazienti guariti; 24.924 sono i casi attualmente positivi. (ANSA).