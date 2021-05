Covid: in Puglia 7 morti e 269 nuovi casi

(ANSA) - BARI, 29 MAG - Oggi in Puglia sono stati registrati 7686 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e rilevati 269 casi positivi, con una incidenza del 3,4%. Dei nuovi casi 61 sono in provincia di Bari, 46 in provincia di Brindisi, 38 nella provincia BAT, 32 in provincia di Foggia, 40 in provincia di Lecce, 50 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 7 decessi: 1 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.484.493 test, 217.472 sono i pazienti guariti e 26.223 sono i casi attualmente positivi. I ricoverati sono 671.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 250.187, mentre il numero complessivo delle vittime è mentre 6.492. (ANSA).