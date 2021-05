Vaccini: Emiliano, da 30/5 in Puglia dosi anche ai maturandi

(ANSA) - BARI, 28 MAG - Anche la Puglia vaccinerà gli studenti che dovranno affrontare le prove di maturità. "Domenica 30 maggio - annuncia il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - partono in Puglia le vaccinazioni per i maturandi.

Siamo stati la prima regione italiana a mettere in sicurezza col vaccino il personale scolastico, adesso possiamo avviare anche la vaccinazione della popolazione studentesca partendo da chi sta per sostenere gli esami di maturità. Lo faremo con le nuove dosi che sono in arrivo da Roma e senza toccare la programmazione delle altre fasce di popolazione. Aprire ai più giovani è un segnale di incoraggiamento e speranza per tutti".

"Ci prepariamo a mettere in sicurezza il mondo della scuola e dell'università - dichiara l'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco - per coniugare pienamente il diritto all'istruzione e il diritto alla salute in tempo di pandemia. Partiamo dai giovani che stanno per sostenere la maturità per poi procedere nelle settimane e nei mesi successivi, progressivamente, a coprire l'intera popolazione studentesca vaccinabile. La vaccinazione sarà organizzata sul modello già utilizzato per i docenti: coinvolgeremo gli istituti e programmeremo a partire da domenica 30 maggio le somministrazioni, dalle 18 alle 22, per poi proseguire nei giorni successivi". "La Regione - aggiunge l'assessore all'Istruzione Sebastiano Leo - attraverso l'Ufficio scolastico regionale, contatterà le scuole e programmerà giornate di vaccinazioni, procedendo scuola per scuola, in modo da regolare il flusso in base alle dosi di vaccino disponibili.

Sono certo che questa notizia verrà accolta con entusiasmo dai nostri ragazzi". (ANSA).