Covid: la Puglia corre verso la zona bianca

(ANSA) - BARI, 28 MAG - La campagna vaccinale anti Covid in Puglia allarga le maglie e, presto, le somministrazioni si potranno fare anche in fabbrica, azienda o ufficio. In attesa dell'accordo con Federfarma per le inoculazioni in farmacie, oggi la Regione Puglia ha attivato sul portale "lapugliativaccina" la sezione per le adesioni riservate alle aziende per avviare le somministrazioni nei luoghi di lavoro. Le aziende pugliesi che vorranno aderire potranno, compilando un modulo con la dichiarazione del medico competente e inviandolo per la valutazione alla Asl di riferimento, avviare il piano aziendale per la vaccinazione. "L'obiettivo - spiega l'assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco - è garantire la vaccinazione non solo ai dipendenti delle aziende che aderiscono alle associazioni di categoria firmatarie del protocollo, ma raggiungere ogni impresa, piccola o grande, che vorrà attivarsi in tal senso". Ad oggi, sono 2.246.874 le dosi di siero somministrate (dato aggiornato alle ore 17), pari al 95.1% di quelle consegnate che sono 2.363.815. Intanto, dalla Cabina di regia arriva la conferma che, se i contagi continueranno a calare, dal 14 giugno la Puglia potrà entrare in zona bianca.

L'incidenza, infatti, è attualmente di 49 contagi ogni 100mila residenti, quindi può iniziare il conto alla rovescia. Dal bollettino regionale quotidiano emerge che, oltre a diminuire i contagi, c'è un deciso aumento dei guariti e di conseguenza la diminuzione degli attuali positivi. Prosegue anche la rapida flessione dei ricoverati. Oggi su 7.834 tamponi sono stati rilevati 250 contagi: 51 in provincia di Bari, 49 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia Bat, 40 in provincia di Foggia, 47 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 10 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 3 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. In tutto hanno perso la vita 6.486 persone. Sono 216.803 i pazienti guariti mentre ieri erano 215.307 (+1.496); i casi attualmente positivi sono 26.629 (-1.256); i pazienti ricoverati sono 722 (-45). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 249.918. (ANSA).