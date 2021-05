Covid: in Puglia cala contagio, dieci morti e 250 positivi

(ANSA) - BARI, 28 MAG - Oggi in Puglia sono stati registrati 7.834 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 250 casi positivi: 51 in provincia di Bari, 49 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia BAT, 40 in provincia di Foggia, 47 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. L'incidenza è del 3.1%.

Sono stati registrati 10 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati fatti 2.476.807 test; 216.803 sono i pazienti guariti e 26.629 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 249.918. Le vittime in totale sono 6.486. (ANSA).