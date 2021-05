Nuovo Teatro Abeliano torna con 'Pandemoni', dal 29 maggio

(ANSA) - BARI, 27 MAG - Riparte con 'Pandémoni' il Nuovo Teatro Abeliano di Bari, un "festival multidisciplinare" a cura di Vito Signorile "per tornare a emozioni antiche e nuove, a esperienze spettacolari, sorprendenti e vivificanti", annunciano gli organizzatori. 'Pandémoni', in programma da sabato 29 maggio fino domenica 25 luglio, comprende 18 spettacoli per 24 giorni di programmazione.

S'inizia con un doppio appuntamento dedicato alla danza aerea della compagnia ResExtensa, diretta dalla coreografa Elisa Barucchieri. Sabato 29, alle 17 e alle 20.30, andrà in scena lo spettacolo 'Flowing', mentre il giorno dopo, domenica 30 alle 17 e alle 20.30, sarà la volta di 'Non tutti sanno che…'.

Il cartellone di '"Pandémoni' prosegue nel mese di giugno con 'Capafresck', spettacolo dell'Anonima Gr, con Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli (martedì 1 alle 20.30); 'Musica Immaginaria Mediterranea', concerto con Raìz e Radicanto (giovedì 3 alle 20.30). Poi sarà la volta di due produzioni del Gruppo Abeliano, 'Amore' (sabato 5 alle 20.30 e domenica 6 alle 18) e 'Italian Graffiti' (sabato 12 e domenica 13 alle 20.30). La rassegna continua con 'Zvi Zvi: Rosa Luxembourg' della compagnia Animalenta (martedì 15 e mercoledì 16 alle 20.30); 'Nina Balla' del musicista Claudio Prima & Se.Me. (giovedì 17 alle 20,30). E ancora 'Trapunto di stelle' con i Radicanto (giovedì 24 alle 20.30); 'Col Sud a tracolla' di e con Vito Signorile (venerdì 25 e sabato 26 alle 20.30); 'Discovering' con Mandala Dance Company e 'Agua' con Megakles Ballet (domenica 27 alle 20.30); 'Quartetto per la fine del tempo' con la Compagnia Egribiancodanza e 'Garbage Girls' con E-Motion Gruppo Phoenix (martedì 29 alle 20.30).

A luglio in festival va avanti con altri sei spettacoli: 'Favole Di Pietra' con il gruppo musicale Uaragniaun (giovedì 1 e martedì 2 alle 20.30); 'Naufragar m'è dolce in questo mare…' con Vito Signorile (sabato 3 alle 20.30); 'Nel tempo' SpellBound (giovedì 8 alle 20.30); 'La Barca' con Sarita Schena (venerdì 9 alle 20.30); 'Estate' (da "Le quattro stagioni") con Arearea (sabato 10 alle 20.30); Infine, da venerdì 23 a domenica 25, tre giorni con il Teatro dei Borgia con gli spettacoli: 'Eracle l'invisibile' (alle 18), 'Filottete Dimenticato' (alle 20) e 'Medea per strada' (alle 21.30). (ANSA).