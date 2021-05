Cade da impalcatura nel Foggiano, muore operaio 60enne

(ANSA) - ORTA NOVA (FOGGIA), 27 MAG - Un operaio di 60 anni di Orta Nova (Foggia), impegnato in lavori di manutenzione a una cappella in un cimitero, è morto dopo essere caduto da una impalcatura, precipitando da quattro metri di altezza.

L'incidente è avvenuto questa mattina.

A quanto si apprende, è stato lo stesso proprietario della cappella, che si trovava sul posto per controllare i lavori, ad accorgersi dell'accaduto e a chiamare i soccorsi. E' intervenuto il personale del 118 ma per la vittima non c'era più nulla da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri e lo Spesal a cui spetterà il compito di accertare la dinamica dell'incidente e verificare la posizione lavorativa del 60enne. (ANSA).