Sicurezza stradale, studenti virtuosi premiati in Regione

(ANSA) - BARI, 26 MAG - Si è svolta oggi nella sede della Regione la premiazione della quarta edizione del concorso per la promozione della sicurezza stradale nelle scuole "La strada non è una giungla". Un progetto - precisa una nota - realizzato da Asset, Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio, e dalla Regione Puglia in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale. Nel corso della giornata, alla presenza dell'assessora alla Mobilità, Anita Maurodinoia e di Valentina Romanazzi e Anna Brunetti, in rappresentanza dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, sono stati premiati gli studenti vincitori del Campionato on-line sulla sicurezza stradale, edizione 2019/2020.

Il concorso, coordinato Pierpaolo Bonerba, responsabile del Centro regionale di monitoraggio della sicurezza stradale, è stato realizzato su una piattaforma web. Il progetto, inserito nel catalogo del Piano strategico per la promozione della salute nelle scuole, ha visto l'adesione di 99 istituti di primo e di secondo grado: 29 della Città metropolitana di Bari, 11 della provincia di Andria, Barletta e Trani, 13 della provincia di Brindisi, 10 della provincia di Foggia, 14 della provincia di Lecce e 22 della provincia di Taranto. La fase finale Campionato, sospesa a causa dell'emergenza pandemica a Marzo 2020, è stata portata a termine nei mesi di ottobre e dicembre 2020. Gli studenti coinvolti sono stati 8.621, dagli 11 ai 18 anni, guidati da 153 docenti tutor. 'Strade più sicure', non deve e non può essere solo uno slogan - commenta l'assessora Maurodinoia - ma dovrà diventare una priorità che deve vedere impegnati sullo stesso fronte Istituzioni e cittadini; questo l'obiettivo del nostro assessorato. Perciò - prosegue - ben vengano iniziative come 'La strada non è una giungla'". (ANSA).