Droga, armi ed estorsioni, carabinieri arrestano 29 persone

(ANSA) - BRINDISI, 26 MAG - Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e a commettere furti di auto, ricettazione, riciclaggio ed estorsioni, oltre che reati in materia di armi. Sono le accuse contestate a vario titolo a 29 persone (19 portate in carcere e 10 ai domiciliari) che sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Brindisi su richiesta della procura della Repubblica, eseguita dai carabinieri tra Brindisi, Bari, Trani, Taranto, Lodi e Cesena. E' stato anche disposto un decreto di sequestro preventivo di un'impresa specializzata nella rottamazione e radiazione di veicoli e nel soccorso stradale, con sede a Brindisi. (ANSA).