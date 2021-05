Covid: in Puglia meno di 30mila positivi

(ANSA) - BARI, 26 MAG - Scendono sotto i 30mila i pugliesi attualmente positivi al Covid, non succedeva da novembre; e calano ancora i ricoveri, una situazione che permette alla Regione Puglia di programmare la ripartenza del comparto sanità.

Si abbassa ancora la curva dei contagi, in flessione leggera anche i decessi. Notevole l'aumento dei guariti e pertanto gli attualmente positivi scendono sotto quota 30 mila. Oggi sono stati effettuati 8.797 test per l'infezione e sono stati rilevati 237 casi positivi: 49 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia Bat, 10 in provincia di Foggia, 58 in provincia di Lecce, 40 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione. Si sono verificati 16 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano stati 28. In tutto hanno perso la vita finora 6.444 persone. Sono 213.261 i pazienti guariti mentre ieri erano 212.082 (+1.179); i casi attualmente positivi sono 29.675 mentre ieri erano 30.633 (-958). I pazienti ricoverati sono 809 (-38). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 249.380. Sul fronte della campagna vaccinale, oggi in Puglia Pfizer ha consegnato circa 138mila dosi di vaccino. Sono 2.168.827 le somministrazioni effettuate su 2.363.815 dosi ricevute, pari al 91,8%. La Puglia è terza dopo Marche e Lombardia nella graduatoria nazionale.

Tutti i fragili censiti, 485.896, sono stati vaccinati con la prima dose. Considerata l'attuale situazione epidemiologica, oggi c'è stata una riunione operativa tra il governatore Michele Emiliano e i direttori delle Asl per riprogrammare la "ripartenza" anche in sanità. I temi della riunione sono stati quelli della ripresa dell'assistenza ospedaliera e si è discusso anche del piano di recupero delle prestazioni sanitarie. (ANSA).