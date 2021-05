A Lecce 3,7 mln per pedonalizzazione aree del Castello

(ANSA) - LECCE, 26 MAG - Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile ha ammesso a finanziamento per un importo complessivo di 3.690.000 euro il progetto presentato dal Comune di Lecce per la riqualificazione ambientale, valorizzazione e fruizione delle aree contigue al Castello Carlo V, nel tratto di via XXV Luglio.

Con questi fondi, che si uniscono a quelli già finanziati dalla Regione Puglia per 1.692.000 euro e destinati al sistema delle piazze (da piazzetta De Santis a piazza Libertini), si avvia il progetto dell'amministrazione comunale di rigenerare l'intera area intorno al Castello, rendendo la fortezza cinquecentesca il perno dell'offerta turistica cittadina, promuovendo la mobilità pedonale, ciclistica e l'intermodalità e migliorando la vivibilità e la sicurezza per chi ci vive e per chi ne fruisce.

Con questo intervento, via XXV Luglio non sarà più la cerniera fra la parte antica e il centro commerciale della città, ma aree di pregio come il Carlo V, il Teatro Apollo e Piazza Libertini saranno di fatto inglobate nel centro storico.

"È una notizia importante per la città - dichiara il sindaco Carlo Salvemini - La pedonalizzazione di Via XXV Luglio rappresenterà una svolta, sotto molti punti di vista: dell'attrattività turistica, della valorizzazione dei beni monumentali, delle politiche di mobilità. Una svolta che va nella direzione intrapresa da tempo, nel segno di una Lecce che sa pensarsi in grande e proiettarsi in un futuro in cui la sostenibilità, la vivibilità, la cultura, il turismo sono le bussole per crescere ancora". (ANSA).