Petruzzelli: un 'Family concert' dedicato alla grande danza

(ANSA) - BARI, 25 MAG - Mercoledì 26 maggio, alle ore 18, Paolo Lepore condurrà un Family Concert dedicato alla musica della "grande danza" proponendo alcuni dei brani più noti ed apprezzati del repertorio internazionale. In programma, dall'opera, "Die Fledermaus" di Johann Strauss Ouverture, Tritsch-Tratsch Polka, Op. 214 di Johann Strauss II, Unter Donner und Blitz (Sotto tuoni e fulmini) Polka veloce, op. 324 di Johann Strauss II, Capriccio spagnolo, in La maggiore; op. 34 di Nikolaj Rimskij-Korsakov, La danza delle ore, ballabile dall'opera "La Gioconda" di Amilcare Ponchielli, Danse bacchanale, dall'opera "Samson et Dalila" di Camille Saint-Saëns; Danza delle sciabole, dal balletto "Gayane" di Aram Chacaturjan, Intermezzo, dall'opera "Cavalleria rusticana" di Pietro Mascagni; Mambo, dal musical "West Side Story" di Leonard Bernstein. (ANSA).