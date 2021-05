Marina militare: Taranto,visite a mostra Arsenale e Castello

(ANSA) - TARANTO, 24 MAG - Il Castello Aragonese e la Mostra Storica dell'Arsenale di Taranto riaprono al pubblico lunedì 7 giugno dopo la sospensione dovuta alle restrizioni per l'emergenza Coronavirus. Tutte le visite guidate, allo scopo di assicurare l'idoneo distanziamento, dovranno essere prenotate telefonicamente. Saranno ammessi gruppi di massimo 12 persone con turni di visita di circa 45 minuti ogni ora, dalle 9 alle 22. L'antico maniero ospiterà anche alcune manifestazioni collegate all'evento velico internazionale "Sail Grand Prix" del 5 e 6 giugno patrocinato dal Comune di Taranto. Il Castello sarà aperto eccezionalmente alle visite dei crocieristi che giungeranno a Taranto nelle giornate di mercoledì 26 maggio e 2 giugno per una breve visita guidata lungo un percorso appositamente predisposto. "Tale eccezione - spiega il Comando Marittimo Sud - è stata fatta in accoglimento ad una specifica richiesta del comune di Taranto, per non vanificare gli sforzi volti allo sviluppo turistico della città ionica".

Dal 7 giugno sarà visitabile anche la Mostra Storica dell'Arsenale (MoSA), ubicata all'interno dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto, con accesso in piazza Ammiraglio Cattolica. Le visite guidate saranno possibili dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12. Anche in questo caso saranno ammessi gruppi di massimo 10 persone per il turno di un'ora, con obbligo dell'uso della mascherina. (ANSA).