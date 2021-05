Mafia: sequestrati beni per 1,5 mln a pregiudicato foggiano

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Sequestrati beni mobili e immobili, tra cui 16 tra appartamenti e box per un valore complessivo di un milione e 652mila euro a Giovanni Putignano, di 43 anni, un pluripregiudicato di Torremaggiore (Foggia). È' l'esito dell'operazione condotta da i militari della guardia di finanza e i carabinieri che hanno eseguito una misura di prevenzione patrimoniale del sequestro anticipato a carico dell'uomo su richiesta della Procura di Foggia, emessa dal Tribunale di Bari - III^ Sezione Penale - Misure di Prevenzione. Putignano ha precedenti per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, armi, stupefacenti, estorsione, autoriciclaggio e reati fiscali. Nel dicembre 2019 è stato arrestato nell'ambito dell'operazione "Hydra", per aver fatto parte di un'associazione a delinquere dedita alle truffe ai danni dell'Inps, al riciclaggio, ai reati fiscali. L'uomo è anche ritenuto vicino al clan foggiano Moretti.

Nello specifico i militari hanno sequestrato 16 immobili che si trovano tra San Paolo Civitate e Rodi Garganico (Foggia); le quote societarie di due aziende di Torremaggiore (tra cui la Ricicla srl già raggiunta da interdittiva antimafia lo scorso 21 aprile) , 4 autovetture, 5 conti correnti e 2 polizze assicurative. (ANSA).