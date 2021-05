Dai domiciliari perseguita la ex che lo denuncia

(ANSA) - BARI, 24 MAG - Malgrado fosse agli arresti domiciliari per detenzione di droga continuava a perseguitare la sua ex compagna con messaggi ingiuriosi, minacce e videochiamate tramite le quali cercava di controllare dove e con chi fosse.

Con queste accuse un giovane barese è stato condotto in carcere dai carabinieri. Qualche giorno fa i militari avevano ricevuto la denuncia per atti persecutori dalla ex compagna del giovane che si era mostrata scossa e impaurita per una relazione sentimentale ormai logorata divenuta pericolosa per lei e per la sua famiglia, raccontando di avere subito per due anni violenze psicologiche e fisiche.

Attraverso la creazione di profili falsi su un social network riconducibili alla stessa vittima, il suo ex compagno le inviava minacce e insulti cercando anche di contattarla tramite videochiamate. I carabinieri, dopo aver assistito ad una conversazione e aver riconosciuto l'interlocutore, poiché già noto alle forze dell'ordine, lo hanno arrestato in flagranza.

Nella sua casa sono stati sequestrati due telefoni cellulari che il giovane usava per perseguitare la ragazza. (ANSA).