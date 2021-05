ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Puglia -34% casi in una settimana

(ANSA) - BARI, 24 MAG - Un altro deciso calo dei contagi Covid si è registrato in Puglia nella settimana conclusa ieri: i nuovi casi sono diminuiti del 34%, in media sono stati registrati 344 positivi al giorno. Si tratta del numero più basso nel 2021, un trend confermato dal bollettino quotidiano della Regione Puglia: oggi su 4.120 tamponi sono stati rilevati 71 casi positivi, appena l'1,7%, non accadeva dal 26 settembre del 2020 quando iniziava la seconda ondata. I nuovi contagi sono così suddivisi: 2 in provincia di Bari, 9 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia Bat, 20 in provincia di Foggia, 36 in provincia di Lecce. Oggi sono stati registrati anche 11 decessi: 2 in provincia di Bari, 4 in provincia Bat, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Ieri i decessi erano 20. In tutto sono morte in Puglia 6.400 persone.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.442.965 test. Sono 210.660 i pazienti guariti mentre ieri erano 209.640 (+1.020); i casi attualmente positivi sono 31.769 mentre ieri 32.729 (-960). I pazienti ricoverati sono 903 (-30). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 248.829.

Sul fronte della campagna vaccinale, sono poco più di 90mila le dosi di siero anti Covid a disposizione in Puglia. Sono soltanto 5mila quelle di AstraZeneca (dato aggiornato a questa mattina) e sono circa 350mila i richiami da effettuare con questo vaccino, tra personale scolastico, forze dell'ordine e over 60. In giacenza, inoltre, ci sono circa 55mila dosi Pfizer, 12mila J&J e 21mila Moderna. (ANSA).