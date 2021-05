Vaccini: in Puglia tutti gli over 90 hanno ricevuto una dose

(ANSA) - BARI, 23 MAG - In Puglia tutti gli over 90 hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino anti Covid.

Complessivamente sono state vaccinate 45.902 persone. Vicina anche la copertura totale degli anziani tra 80 e 89 anni, ne mancano circa 14mila: l'attuale percentuale di copertura è pari al 93,85%.

Nell fascia 70-79 anni la Puglia è prima in Italia (l'87,82% dei 342.980 cittadini in questa fascia d'età ha ottenuto almeno una dose). (ANSA).