Vaccini: in Puglia 36,6% popolazione ha ricevuto prima dose

(ANSA) - BARI, 23 MAG - Con il 94,8% delle dosi somministrate rispetto a quelle consegnate la Puglia è oggi al secondo posto in Italia per capacità vaccinale (dati portale del Governo aggiornati alle ore 6.13). Sono 2.081.771 le dosi di vaccino anti Covid somministrate sinora in Puglia. Il 36,6% della popolazione pugliese ha ricevuto la prima dose, sopra la media nazionale che è del 35,2%. Il 93,1% tra gli over 80 ha ricevuto la prima dose (dato Italia 90,8%). (ANSA).