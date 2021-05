Morì dopo botte in discoteca, chiesti 30anni per omicidio

(ANSA) - FOGGIA, 23 MAG - Con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi la Procura di Foggia ha chiesto una condanna a 30 anni di reclusione per Michele Verderosa e Francesco Stallone, i due 29enni accusati di aver pestato il 6 ottobre del 2018 il 25enne Donato Monopoli, di Cerignola, che morì dopo essere stato sette mesi in coma all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

La richiesta dei pm è giunta dopo la requisitoria nell'ambito del processo che si sta celebrando con rito abbreviato in Corte d'Assise a Foggia. La sentenza dovrebbe essere pronunciata giovedì prossimo, 27 maggio. Nel processo si sono costituiti parte civile i familiari della vittima. (ANSA).