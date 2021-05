Falcone: Decaro, 'ha combattuto la mafia, cancro del Paese'

(ANSA) - BARI, 23 MAG - "Bari non dimentica. Non dimentica l'impegno di chi ha scelto di combattere il cancro più aggressivo del nostro Paese, la mafia, con gli anticorpi della legalità e della giustizia". Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, in occasione di una cerimonia per il 29esimo anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Il sindaco e il prefetto di Bari, Antonia Bellomo, alle ore 17.58, stesso orario in cui avvenne l'attentato a Falcone, hanno osservato un minuto di silenzio all'ingresso di Palazzo di Città.

"Bari - ha poi sottolineato Decaro - non dimentica le vittime di quel vile attentato che uccise cinque persone. Servitori dello Stato che lavoravano per noi, per la nostra libertà e che per questo Paese hanno perso la vita. Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro sono gli eroi del nostro tempo". "Il loro sacrificio - ha concluso - ci deve ricordare sempre da che parte stare".

