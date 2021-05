Falcone: a Bari 'corone' in luoghi dedicati a vittime strage

(ANSA) - BARI, 23 MAG - Questa mattina l'amministrazione comunale di Bari ha ricordato il 29esimo anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, con la deposizione di corone d'alloro nei luoghi della città dedicati "al ricordo dei martiri di questo tragico evento - si legge in una nota del Comune - che ha segnato, al contempo, il risveglio della coscienza civile in tutto il Paese".

Corone d'alloro sono state deposte nel giardino Francesca Morvillo, in via Falcone e Borsellino, in via Rocco Dicillo (presso l'aiuola dove è ubicata la targa "Per non dimenticare") e ai piedi dell'Albero Falcone.

La commemorazione proseguirà alle ore 17.58, stesso orario in cui avvenne l'attentato a Falcone: il sindaco di Bari, Antonio Decaro, osserverà un minuto di silenzio all'ingresso di Palazzo di Città. (ANSA).