Covid: in Puglia 274 casi e 20 morti

(ANSA) - BARI, 23 MAG - Oggi in Puglia sono stati registrati 274 nuovi casi positivi al Coronavirus su 6.377 test processati, per una incidenza del 4,3% (ieri era 4,4%). Inoltre, oggi sono morte 20 persone (ieri i decessi erano stati 9).

I nuovi casi sono stati individuati 80 in provincia di Bari, 29 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia BAT, 58 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce,12 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota.

I 20 decessi: 4 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 13 in provincia BAT, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.438.845 test; 209.640 sono i pazienti guariti; 32.729 sono i casi attualmente positivi. (ANSA).