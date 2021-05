Marina militare: ponte girevole Taranto compie 134 anni

(ANSA) - TARANTO, 22 MAG - Il Ponte San Francesco di Paola di Taranto, meglio noto come "Ponte Girevole", compie 134 anni.

L'infrastruttura fu inaugurata domenica 22 maggio del 1887, alla presenza delle massime autorità cittadine e dell'allora Comandante del Dipartimento Marittimo, il viceammiraglio Ferdinando Acton. Il ponte, si legge sul sito della Marina militare nella ricostruzione a cura del capitano di fregata Antonio Tasca, costituì un collegamento fra l'antico borgo e la parte nuova della città che era in forte espansione, unendo le due sponde di un canale reso navigabile dagli importanti lavori iniziati cinque anni prima, che congiungeva il Mar Grande e il Mar Piccolo. Proprio il Mar Piccolo stava per diventare la sede della nascente Base Navale e dell'Arsenale Militare Marittimo inaugurati solo due anni più tardi.

Il vecchio ponte Umberto Cataldo, ricorda il capitano Tasca, fu sostituito 71 anni dopo da un nuovo ponte, che venne inaugurato dal presidente della Repubblica Giovanni Gronchi il 10 marzo 1958, e venne intitolato a San Francesco di Paola, protettore delle genti di mare. Il nuovo ponte fu progettato dalla Società Nazionale delle Officine Savignano, che costruì anche le parti elettromeccaniche mentre la parte relativa alle strutture in metallo fu realizzata dai Cantieri Navali Tosi di Taranto. Il Ponte è stato testimone nel corso dei decenni "di transiti memorabili di unità navali, che - viene evidenziato - hanno segnato la storia della Marina Militare e della città".

