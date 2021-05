'Epatite C',prelievo dal dito la rivela in tossicodipendenti

(ANSA) - BARI, 22 MAG - Un semplice test ematico attraverso una puntura al dito permette in pochi minuti di rilevare l'eventuale presenza della epatite C nelle persone tossicodipendenti. La Asl Bari, con il suo Dipartimento di Dipendenze patologiche (DDP), è uno dei pochi centri a livello nazionale dove, grazie all'impiego di una apparecchiatura all'avanguardia, è possibile ottenere una diagnosi immediata della patologia epatica nei soggetti a rischio. La campagna di prevenzione è curata dallo staff medico e infermieristico della Unità operativa complessa dell'area Sud del DDP e rientra nell'ambito del progetto nazionale SoS (Screening_on_Serd), dedicato alle popolazioni "speciali", basato su prevenzione e informazione e coinvolge per il momento i pazienti in cura nel Servizio per le dipendenze (Serd) di Putignano. In appena tre settimane dall'avvio del progetto, ad oggi sono stati già sottoposti a screening gratuito già 180 persone, di cui il 10% è stato indirizzato in tempi precoci al trattamento farmacologico.

"Con la collaborazione di tutti gli operatori sanitari coinvolti in questo progetto abbiamo raggiunto risultati rilevanti e in controtendenza ai tempi considerato il periodo di pandemia e la difficoltà di accesso alle cure - spiega la dottoressa Eugenia Vernole, direttore facente funzioni del Dipartimento dipendenze patologiche della Asl - la popolazione dei tossicodipendenti è particolarmente esposta al rischio di contrarre e diffondere l'infezione in relazione allo stile di vita conseguente alla malattia e inoltre è anche difficile da trattare per la scarsa aderenza alle cure". "Per i soggetti in carico al Serd - continua Vernole - lo screening è previsto per legge con l'utilizzo preferenziale dei test rapidi".

Il dispositivo per gli esami - ideato da Improve srl con il supporto di Gilead - ha le dimensioni di un pc portatile e in pochi minuti, attraverso un prelievo sierologico dal dito del paziente, fornisce il referto. I pazienti in cui si riscontra la presenza del virus vengono presi in carico presso l'ambulatorio territoriale distrettuale. (ANSA).