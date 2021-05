Covid: in Puglia occupazione posti letto Intensive al 17%

(ANSA) - BARI, 22 MAG - Il tasso di occupazione dei posti letto Covid di Terapia intensiva in Puglia ha toccato il picco minimo nel 2021: secondo le rilevazioni di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, i pugliesi positivi assistiti nelle Intensive occupano il 17% del totale dei posti letto, un punto percentuale sopra la media nazionale e 13 punti sotto la soglia critica indicata dal ministero della Salute. Non accadeva dallo scorso novembre. Nei reparti di Malattie infettive e Pneumologia il tasso di occupazione è pari al 24%, 16 punti sotto il limite. (ANSA).