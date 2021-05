Calcio: Lecce; Corini esonerato dopo eliminazione playoff

(ANSA) - LECCE, 22 MAG - E' costata cara la doppia sconfitta con il Venezia nella semifinale playoff. Il Lecce ha infatti esonerato Eugenio Corini dopo l'eliminazione subita contro i veneti, concludendo da subito il rapporto con il tecnico bresciano, legato al sodalizio per altre due stagioni, e che resterà a libro paga finché non dovesse trovare sistemazione in altra squadra. A comunicarlo il presidente del club giallorosso Saverio Sticchi Damiani, nel corso di una conferenza stampa convocata in modalità Skype.

"Una decisione maturata non nell'emotività del risultato col Venezia, ma frutto di una valutazione lucida esclusivamente di natura tecnica che merita un'analisi più approfondita di un comunicato", ha dichiarato il presidente Sticchi Damiani.

Che ha proseguito: "In questo campionato con grande sacrificio abbiamo posto le fondamenta per un progetto di medio periodo basato su prima squadra, settore giovanile e strutture. Le fondamenta impongono di verificare una crescita continua che c'è stata fino ad un certo punto. In un momento la crescita si è fermata e non ci ha permesso di raggiungere un risultato prima del previsto".

Sticchi augura a Corini "le migliori fortune euna carriera ottima, come merita, anche perchè lui e il suo staff hanno lavorato in maniera seria".

Il responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino ha motivato la decisione con la mancata crescita della squadra. "Nel girone d'andata questa squadra ha vinto 3 volte in casa, prendendo 14 reti. Nel girone di ritorno ci saremmo aspettati di fare di più invece è accaduto lo stesso. A 4 giornate dalla fine con 4 punti di vantaggio sulla seconda e a 6 sulla terza sapevamo tutti di poter arrivare in Serie A ma nelle ultime sei gare è arrivata una sola vittoria. Non è un percorso positivo in vista del prossimo anno e bisogna prendere delle decisioni lucide anche se spietate". Il nome più insistente per il nuovo allenatore è quello di Marco Baroni, attuale tecnico della Reggina, e già calciatore del Lecce (stagioni 87-89) sotto la guida di Carlo Mazzone. (ANSA).