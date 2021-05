Aerospazio, ipotesi Grottaglie per ospitare lo 'Space Rider'

(ANSA) - BARI, 22 MAG - Lo spazioporto di Grottaglie potrebbe essere utilizzato dall'ESA (Agenzia Spaziale Europea) per il rientro dello Space Rider lanciato dalla base di Kourou (Guinea francese).

La notizia, riferisce un comunicato del Dta (Distretto Tecnologico Aerospaziale) è stata data dal direttore generale dell'Esa, Josef Aschbacher, durante un seminario sul tema "OBIETTIVO Europa: l'Italia e il futuro dello spazio", organizzato dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dall'Asi (Agenzia spaziale italiana). L'evento è stato presieduto dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Bruno Tabacci, presidente del Comint (Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale).

Aschbacher - riferisce il Dta - ha fatto riferimento ad un possibile utilizzo dello spazioporto di Grottaglie per il rientro dello Space Rider. In questo modo si accelererebbe lo sviluppo dello spazioporto, che vede oggi ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) impegnato a portare a compimento il processo di regolamentazione. Già in occasioni precedenti il Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana aveva dichiarato come l'Italia avesse partecipato attivamente al Programma Space Rider sin dalla sua ideazione, credendo fortemente che questo programma possa contribuire in maniera sostanziale alla futura utilizzazione dell'orbita bassa per nuove opportunità istituzionali e commerciali. Giuseppe Acierno, presidente del Dta (Distretto tecnologico aerospaziale) ha espresso soddisfazione dopo le dichiarazioni di Aschbscher. "Crediamo che questa sia la più concreta ed immediata opportunità per dare continuità allo sviluppo dell'aeroporto di Grottaglie come gate europeo per l'accesso indipendente allo spazio. Per questo con ASI ed ESA lavoriamo da tempo all'organizzazione del Global Space Economic Workshop Italia, che da alcuni anni organizziamo in Puglia, per mettere al centro del prossimo GSEW proprio il progetto dello Space Rider e delle sue opportunità di commercializzazione". Acierno ha aggiunto che "Il GSW Italia 2021 avrà luogo durante la giornata spazio del G20 che vorremmo inserire nell'ambito della manifestazione Internazionale Mediterranean Aerospace Matching che avrà luogo proprio a Grottaglie." (ANSA).