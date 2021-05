Covid: in Puglia 18 morti e 356 positivi, il 4,3% dei test

(ANSA) - BARI, 21 MAG - I contagi Covid sono in forte decrescita, i posti letto occupati sono meno di mille e l'Rt è inferiore a 1, valore limite, ma per la Puglia l'obiettivo della zona bianca deve attende ancora. Forse almeno altre tre settimane, salvo che il crollo dei casi non sia verticale. Per ora, la Puglia conferma per la prossima settimana la presenza in zona gialla: è quanto emerge dall'ordinanza annunciata dal ministro Roberto Speranza al termine della riunione della Cabina di regia nazionale. Nel frattempo, va avanti la campagna vaccinale: sono due milioni le dosi somministrate, traguardo raggiunto questa mattina. Il 41% della popolazione vaccinabile è protetta dalla prima dose, dall'analisi dettagliata delle categorie, emerge inoltre che è stato raggiunto il 92,6% di copertura vaccinale negli ultra 80enni (media nazionale 90,4%), l'86,1% della fascia di età 70/79 (media nazionale 79,7%), mentre fra i 60 e i 69 anni è stato vaccinato quasi il 71,6% della popolazione (media nazionale 63,1%). Da oggi, alle 14, sono aperte le agende per le prenotazioni dei pugliesi nati dal 1978 al 1981, si può aderire alla campagna vaccinale collegandosi al portale "lapugliativaccina", recandosi in farmacia o chiamando il numero verde 800 713931, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. Al progressivo aumento dei vaccinati corrisponde una riduzione dei nuovi contagi: oggi su 8.415 tamponi effettuati sono stati rilevati 365 contagi (4,3%): 92 in provincia di Bari, 65 in provincia di Brindisi, 38 nella provincia Bat, 56 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 40 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 18 decessi: 12 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 2 in provincia di Lecce. Hanno perso la vita in tutto 6.360 persone. Sono 208.578 i pazienti guariti mentre ieri erano 207.173 (+1.405); sono 33.147 i casi attualmente positivi (-1.058), mentre i pazienti ricoverati sono scesi 991 (-35). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 248.085. Pe entrare in zona bianca, però, la Puglia deve scendere sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti.

(ANSA).