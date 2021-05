Sequestrati 50 kg droga e un'arsenale in casa di detenuto

(ANSA) - LECCE, 20 MAG - Gli agenti della Squadra Mobile di Lecce hanno sequestrato un ingente quantitativo di droga e armi rinvenute in un'abitazione di Lecce nel rione. Il sequestro riguarda quasi 50 kg di sostanza stupefacente,48 dei quali di eroina confezionata in panetti , nonché un vero e proprio arsenale composto da 5 pistole , due delle quali scacciacani , 1 fucile mitragliatore , 2 carabine; 1 fucile a canne mozze; 1 kg di tritolo , 4 bombe , 2 candelotti di tritolo; numerose munizioni e vario materiale . L'appartamento è di proprietà di Danilo Ferreri, 52 anni di Lecce, attualmente detenuto poiché tratto in arresto lo scorso aprile per reati analoghi. A guardia della casa, nel cortile antistante , c'era un grosso cane corso che è stato affidato ai familiari dell'uomo. E' stato proprio l'animale a destare i sospetti dei poliziotti che durante un servizio di controllo nel quartiere lo hanno notato al guinzaglio di un familiare di Ferreri visto entrare nell'abitazione e poi uscire senza il cane. Da qui la decisione di fare una perquisizione nell'abitazione di cui gli investigatori non erano a conoscenza.

(ANSA).