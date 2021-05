Incidenti stradali: uno morto e un ferito in scontro a Lecce

(ANSA) - BARI, 20 MAG - Un uomo di 64 anni, Adriano Palermo, 64 anni, geometra del Comune di Cavallino e padre dell'assessore allo sport Tony Palermo è morto e un altro uomo è rimasto gravemente ferito in uno scontro tra due auto avvenuto in pieno centro Lecce, all'incrocio tra Via Minniti e via Gentile nel quartiere San Lazzaro. L'auto su cui viaggiava la vittima, una Fiat Panda, è stata travolta da una Kia Soul. L'utilitaria si è ribaltata finendo sul marciapiede e abbattendo un parcometro e il 64enne è stato sbalzato fuori dell'abitacolo. All'arrivo dei soccorsi era già morto. l conducente della Kia è stato trasportato all'ospedale Vito Fazzi. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale. Ancora di ricostruire la dinamica dell'accaduto che potrebbe derivare da uno stop non rispettato. (ANSA).