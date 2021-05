Sequestrati 80 mln al 're' degli assalti ai portavalori

(ANSA) - BARI, 19 MAG - Un patrimonio finanziario e immobiliare dal valore di 80 milioni di euro è stato sequestrato al pluripregiudicato di Andria Giuseppe Magno, di 55 anni, ritenuto dagli investigatori il 're' degli assalti a portavalori e catturato in provincia di Lecce il 18 aprile 2020 dopo una latitanza durata sedici anni. Nei confronti dell'uomo è in corso il processo di primo grado.

Il sequestro è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Bari in esecuzione di un decreto dell'ufficio misure di prevenzione del Tribunale di Bari su proposta della Procura della Repubblica di Trani. Sono stati sequestrati 119 terreni agricoli, per un'estensione totale di oltre 530 ettari, 3 aziende agricole, 6 autovetture, tra cui una Porsche Panamera, disponibilità finanziarie varie e ben 29 immobili, tra i quali sia l'immenso autoparco di Via Canosa 400 sia il cosiddetto "Castello", l'abitazione residenziale divenuta simbolo del suo potere criminale, che da sola ha un valore stimato di circa tre milioni di euro. (ANSA).