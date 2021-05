Riapre Cinema Galleria Bari, in cartellone anche 'Nomadland'

(ANSA) - BARI, 19 MAG - Dopo sette mesi di chiusura, a causa dell'emergenza sanitaria, riaprirà domani, giovedì 20 maggio, il Multicinema Galleria di Bari. I film in proiezione nelle sue sette sale saranno 'Nomadland' di Chloé Zhao (Leone d'Oro all'ultimo Festival di Venezia e vincitore di tre Premi Oscar tra cui miglior film); 'Il cattivo poeta' di Gianluca Jodice (con Sergio Castellitto nei panni di Gabriele D'Annunzio); 'Rifkin's Festival' di Woody Allen; 'Un altro giro' di Thomas Vinterberg (Premio Oscar al miglior film in lingua straniera); 'Il sacro male' di Evan Spiliotopoulos; 'Io rimango qui' di André Erkau (teen drama tratto dall'omonimo libro, caso letterario in Germania); 'Morrison' di Federico Zampaglione; e '100% lupo', film d'animazione di Alexs Stadermann.

Lunedì 24 e martedì 25 maggio sarà in programmazione anche 'Banksy-L'arte della ribellione', film documentario con la regia di Elio España, incentrato sulla vita e sull'arte di Banksy, artista pioniere della street art, la cui identità resta ancora sconosciuta.

La rassegna di film in lingua originale del giovedì, 'Original Version', sarà riprogrammata a breve, mentre l'Arena 4 Palme, per guardare film all'aperto, riaprirà nella seconda metà di giugno.

Le casse del Galleria saranno aperte tutti i giorni dalle ore 15.15 alle 21. Gli abbonamenti con scadenza tra il 7 marzo 2020 e il 31 ottobre 2021 sono inoltre prorogati automaticamente di ulteriori 16 mesi (dalla data effettiva di scadenza). Tutte le info e i dettagli sul sito multicinemagalleria.it e sulle pagine Facebook e Instagram Multicinema Galleria. (ANSA).