Covid: in Puglia 'crolla' occupazione letti Intensiva al 21%

(ANSA) - BARI, 19 MAG - E' "crollato" il tasso di occupazione dei posti letto Covid negli ospedali pugliesi: secondo l'ultima rilevazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), nelle terapie intensive della Puglia, in otto giorni, dal 10 al 18 maggio, si è passati dal 31 al 21% di occupazione, nove punti sotto la soglia "critica". Per quanto riguarda, invece, i reparti di Malattie infettive e pneumologia, nello stesso periodo, si è passati dal 38% all'attuale 27%, 13 punti in meno al limite fissato dal ministero della Salute.

(ANSA).