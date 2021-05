Covid: in Puglia 8 morti e 433 nuovi contagi, 4,5% dei test

(ANSA) - BARI, 19 MAG - Oggi in Puglia, su 9.610 test effettuati, sono stati registrati 433 casi positivi, con una incidenza del 4,5% (ieri era del 3,5%). Sono stati anche registrati 8 decessi (ieri 21). I ricoverati sono 1.118 (41 in meno di ieri). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.406.397 test. Sono 35.761 i pugliesi attualmente positivi (1.028 in meno di ieri), sul totale di 247.334 contagiati dall'inizio della pandemia. Sono 205.261 i pazienti guariti, con un incremento di 1.453 in 24 ore. I nuovi contagi sono 160 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 78 nella provincia BAT, 12 in provincia di Foggia, 75 in provincia di Lecce, 61 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. I decessi sono 2 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Complessivamente i pugliesi morti per Covid dall'inizio della pandemia sono 6.312. (ANSA).