Calcio: Bari batte Foggia 3-1 e va avanti nei playoff

(ANSA) - BARI, 19 MAG - Il Bari vince, convince e passa alla fase successiva dei play off dopo aver regolato al San Nicola i conti nel derby con il Foggia grazie a un netto 3-1.

Funziona la cura Auteri e il tecnico siciliano può essere ben lieto di aver restituito una identità ai biancorossi, rigenerati dal 3-4-3 e dalla ritrovata vena di D'Ursi e Antenucci. L'avvio è di marca barese con una occasionissima per D'Ursi che avvia un monologo di Di Cesare e compagni. Il vantaggio arriva al 25' con Marras servito da Rolando (rete dedicata al compagno di squadra Minelli, fermato dal post Covid). Il raddoppio? Giunge con una spettacolare combinazione di Antenucci per il cecchino D'Ursi (il lancio iniziale è di De Risio). La reazione dei dauni? Solo un diagonale di Balde. Nella ripresa il Foggia inizia con più intensità e i cambi di Marchionni danno la scossa: al 7' De Jenno accorcia le distanze, ma all'11' D'Ursi segna il terzo gol del Bari grazie un delizioso destro a giro. Partita chiusa? Il Foggia reagisce e al 15' Balde va vicino alla marcatura con una conclusione di poco alta sulla traversa. La mezzora finale è, invece, senza ulteriori brividi. I pugliesi tornano in campo per la prossima gara delle finali promozioni domenica 23 maggio.

